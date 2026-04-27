Victoria conquista la robótica nacional y va por la gloria en Suiza

Los estudiantes Keily Flores Pantoja, Juan Ángel Castillo Lumbreras, Alondra Sofía Pérez Hernández y José Francisco Mireles García lograron imponerse en la competencia

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El talento estudiantil de Ciudad Victoria volvió a brillar a nivel nacional luego de que el equipo de robótica Deerbot, integrado por alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 1 “Álvaro Obregón”, obtuviera el primer lugar en el Campeonato Nacional de Robótica, celebrado en Nuevo León, asegurando así su pase para representar a México en una competencia internacional en Suiza.

Los estudiantes Keily Flores Pantoja, Juan Ángel Castillo Lumbreras, Alondra Sofía Pérez Hernández y José Francisco Mireles García lograron imponerse en la competencia “AI for Good Youth Challenge”, donde demostraron su capacidad en áreas como programación, electrónica e innovación tecnológica, destacando entre equipos provenientes de distintos estados del país.

Detrás de este importante logro estuvo la guía del profesor Jaime Cantú, quien acompañó y preparó al equipo durante el proceso de competencia. El esfuerzo conjunto entre alumnos y docente permitió que el proyecto victorense alcanzara el máximo reconocimiento nacional, consolidando a la institución como un referente en el impulso a la ciencia y la tecnología.

Gracias a esta victoria, el equipo tamaulipeco obtuvo el derecho de viajar a Suiza, donde representará no solo a Tamaulipas, sino a todo México, en una justa internacional de robótica. Este pase coloca a los jóvenes victorenses en un escenario mundial donde podrán demostrar que el talento mexicano tiene capacidad para competir al más alto nivel.

El triunfo de Deerbot se ha convertido en motivo de orgullo para la comunidad educativa de la Técnica 1 y para Ciudad Victoria, ya que refleja el resultado de la disciplina, la preparación académica y la pasión de jóvenes que han encontrado en la tecnología una plataforma para desarrollar sus capacidades y abrirse camino en competencias de gran nivel.

Este logro confirma que en las aulas de las escuelas públicas de Tamaulipas se forman estudiantes capaces de destacar en cualquier escenario internacional. Hoy, la Técnica 1 celebra una victoria histórica y Ciudad Victoria acompaña a sus jóvenes campeones en el camino rumbo a Suiza, donde buscarán poner en alto el nombre de México ante el mundo.