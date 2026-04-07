Mantienen restricción de ingreso al mar en Playa Tesoro

Por Óscar Figueroa
La Razón
La Dirección de Protección Civil de Altamira realiza recorridos de supervisión constantes en Playa Tesoro.
El personal de la dependencia verifica el estado de la costa y las condiciones actuales del oleaje para garantizar la seguridad de los visitantes.
Debido al oleaje elevado, la prohibición de ingreso al mar permanece vigente. Las autoridades confirmaron que no es seguro para los bañistas en este momento, por lo que el acceso a la zona profunda está restringido.
Se exhorta a la ciudadanía a respetar las indicaciones del personal y a tomar las medidas preventivas necesarias. Por su seguridad, no es recomendable ingresar al mar bajo estas condiciones climáticas.