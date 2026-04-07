Mantienen restricción de ingreso al mar en Playa Tesoro

Se exhorta a la ciudadanía a respetar las indicaciones del personal y a tomar las medidas preventivas necesarias.

Por Óscar Figueroa

La Razón

​La Dirección de Protección Civil de Altamira realiza recorridos de supervisión constantes en Playa Tesoro.

El personal de la dependencia verifica el estado de la costa y las condiciones actuales del oleaje para garantizar la seguridad de los visitantes.

​Debido al oleaje elevado, la prohibición de ingreso al mar permanece vigente. Las autoridades confirmaron que no es seguro para los bañistas en este momento, por lo que el acceso a la zona profunda está restringido.

​Se exhorta a la ciudadanía a respetar las indicaciones del personal y a tomar las medidas preventivas necesarias. Por su seguridad, no es recomendable ingresar al mar bajo estas condiciones climáticas.