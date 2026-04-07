Planean llevar electricidad a 250 familias

Sería a través de un programa estatal con instalación de postes y transformadores

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Más de 250 familias de Ciudad Victoria podrían acceder al servicio de energía eléctrica mediante un proyecto estatal que contempla la instalación de postes y transformadores, ante la falta de cobertura por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, informó que se realiza un estudio para determinar la inversión necesaria y concretar la ampliación de la red eléctrica en colonias que actualmente no cuentan con el servicio.

Explicó que, en muchos casos, las viviendas se encuentran a menos de 500 metros de la infraestructura existente, lo que hace viable su conexión, aunque fuera de los programas de obra de la CFE.

Indicó que se busca una estrategia conjunta entre los distintos niveles de gobierno para atender este rezago, derivado en parte del crecimiento urbano desordenado.

A nivel estatal, añadió que se avanza en programas de electrificación y en la instalación de sistemas de paneles solares, con una meta de mil 91 equipos para este año en zonas sin acceso a la red.

También destacó la construcción de nuevas subestaciones eléctricas, incluyendo una en Reynosa ya concluida y otra en proceso en Ciudad Victoria, además de gestiones para la donación de predios en distintos municipios.