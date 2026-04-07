Saldo blanco a especies y a pescadores de Tamaulipas por derrame de crudo

La llegada de hidrocarburos a aguas del Golfo de México no ha tenido, hasta ahora, repercusiones en la fauna marina ni en la práctica de la pesca deportiva en las costas de Tamaulipas, aseguró la Comisión de Caza y Pesca de la entidad

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La llegada de hidrocarburos a aguas del Golfo de México no ha tenido, hasta ahora, repercusiones en la fauna marina ni en la práctica de la pesca deportiva en las costas de Tamaulipas, aseguró el vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca en la entidad, Luis Eduardo García Reyes.

Ante la cuestión de Expreso sobre dicho tema, el funcionario explicó que, tras los reportes sobre la presencia de crudo en zonas costeras, se activaron mecanismos de seguimiento apoyados principalmente en pescadores deportivos y clubes organizados, quienes realizan recorridos constantes y mantienen comunicación directa con la autoridad.

“No hemos tenido reportes de que hayan afectado al tema de las especies, el tema de la pesca deportiva como tal”, afirmó.

Así también detalló que esta supervisión se realiza de manera continua en diferentes puntos del litoral tamaulipeco.

Y aclaró que la evaluación no se limita a reportes aislados, sino que incluye la observación directa de condiciones en playa y mar, así como la actividad cotidiana de quienes practican la pesca deportiva volviendo a destacar que no se han detectado señales de alarma.

“No hemos tenido reporte alguno de algún daño en alguna de las especies como tal o que hayamos visto algún tema con algunos peces en la orilla de playas”.

García Reyes insistió en que, si bien el monitoreo se mantiene activo para descartar cualquier impacto a mediano plazo, el balance actual es favorable, lo que permite mantener sin restricciones las actividades recreativas vinculadas a la pesca.

“Saldo blanco en este tema”, remarcó, al tiempo que destacó que esta actividad sigue posicionándose como un atractivo importante en distintas regiones del estado, tanto por su valor deportivo como por su impacto turístico.

Torneo en puerta en Barra del Tordo

En este escenario, el funcionario adelantó que ya se encuentran en la fase final de organización de uno de los eventos más representativos del calendario estatal: el torneo de pesca en Barra del Tordo, en Playa del Sol, municipio de Aldama, programado para los días 18 y 19 de abril como parte de la Copa Tamaulipas 2026.

Indicó que este encuentro, que se ha consolidado como una tradición año con año, contará con la participación de pescadores de distintas regiones, así como el respaldo de dependencias estatales y autoridades municipales.

“Ya estamos en los últimos preparativos en cuanto a logística para poder realizar este gran torneo… los esperamos ahí a todos, será un gusto recibirlos”, expresó.

El evento, dijo, no solo busca fomentar la competencia deportiva, sino también impulsar la llegada de visitantes y fortalecer la actividad económica en la zona, en un contexto donde la pesca deportiva mantiene condiciones favorables para su desarrollo en el estado.