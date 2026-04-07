Se suman a protesta y bloquean carretera

Productores cierran por cinco horas el punto conocido como la “Y”, el cual inició a las 12:30 horas y terminó después de las 17 horas

Por. Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En pleno periodo vacacional escolar, productores agrícolas de Tamaulipas se sumaron a la protesta nacional y bloquearon ayer la carretera Victoria–Matamoros, y paralizaron por más de cinco horas uno de los principales ejes carreteros de Tamaulipas.

El cierre total se registró a la altura del kilómetro 202, en el punto conocido como “La Y”, en el municipio de San Fernando.

La protesta inició a alrededor de las 12:30 del mediodía, cuando los manifestantes decidieron impedir el paso a todo tipo de unidades, lo que provocó largas filas de vehículos varados y afectaciones para transportistas, viajeros y operadores de carga.

El bloqueo atendió al llamado nacional del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), que busca presionar al gobierno federal para obtener mejores condiciones, apoyos y garantías para el sector agrícola.

En Tamaulipas se registraron movilizaciones en otros cuatro puntos del norte del estado, pero fue únicamente en San Fernando donde productores realizaron la protesta al cerrar la circulación por completo.

Este hecho contrastó con lo dicho horas antes por el secretario de Desarrollo Rural en el estado, Antonio Varela Flores, quien había asegurado que en la entidad no habría bloqueos, sino solo manifestaciones sin afectar las carreteras.

Pero con el cierre de la “Y” puso de manifiesto el malestar de agricultores y su decisión de endurecer las medidas de presión.

Fue hasta después de las 17:00 horas cuando los inconformes liberaron la vía, por lo que se restableció poco a poco la circulación luego de más de cinco horas que había sido cerrada.

La Secretaría de Gobernación (Segob) reportó que este lunes, transportistas y agricultores iniciaron bloqueos parciales o totales en al menos 11 entidades del País.

En conferencia de prensa, Rosa Icela Rodríguez, Secretaría de Gobernación, informó que se estima que en los bloqueos participan 575 personas y están ocupando 161 vehículos para realizar las parálisis de las vías federales y estatales.

Se reportó que los bloqueos se registraron en zonas de Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, entre otras entidades.

En el caso de Tamaulipas, la situación podría repetirse hoy, pues los manifestantes advirtieron que no descartan volver a bloquear el mismo punto en las próximas horas, posiblemente este martes, si no existe una respuesta a sus demandas.

En el primer día de bloqueos indefinidos en el País, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCN) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) formalizaron en un pliego petitorio 15 demandas urgentes dirigidas al Gobierno federal.

A través de un posicionamiento conjunto, aseguraron que las mesas de diálogo ofrecidas por el Ejecutivo han carecido de precisión, mientras la crisis de ambos sectores se ha agravado y ahora enfrentan una crisis que amenaza el abasto y precio de los productos.

Entre ellas, la inseguridad en las vías federales, el encarecimiento de los insumos, diésel, fertilizantes y servicios, además de una caída en la producción nacional de los granos básicos.

Ante esta situación, reiteraron su disposición al diálogo, por lo que pidieron una reunión urgente con la Presidenta Claudia Sheinbaum para exponerle el pliego petitorio.

La ANTAC exige mayores condiciones de seguridad a través de la eliminación de retenes a los que considera puntos de extorsión; asimismo, patrullaje permanente de la Guardia Nacional, además de la instalación de sistemas de videovigilancia.

Asimismo, demanda el retiro del IEPS al diésel y la creación de una fiscalía especializada en delitos contra el transporte de carga; también pide el cierre de accesos irregulares en tramos federales.

Por otro lado, el Frente demandó detener las importaciones indiscriminadas de granos y el establecimiento de precios de garantía para que los productos agrícolas generen ganancias, además del relanzamiento de una banca de desarrollo para el campo.

Además, exige finalizar los pagos pendientes por concepto de subsidios a los sembradores de maíz y trigo, de 2023; asimismo, el diseño de una nueva política agroalimentaria para fortalecer la producción nacional.

Aclararon que su posición no es en contra de los programas de Gobierno; sin embargo, consideraron que son insuficientes.