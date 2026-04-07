Sueros bajo lupa federal

La Secretaría de Salud informó que las muertes en una clínica privada de Hermosillo podrían estar relacionadas con sueros vitaminados, lo que activó la intervención inmediata del Gobierno Federal para evaluar riesgos sanitarios

POR. STAFF

HERMOSILLO, SONORA.- La Secretaría de Salud confirmó que los fallecimientos registrados en una clínica privada de Hermosillo, Sonora, estarían presuntamente vinculados a la aplicación de sueros vitaminados, un hecho que activó de inmediato la coordinación del Gobierno Federal para atender el caso y dimensionar sus posibles implicaciones sanitarias.

De acuerdo con la información oficial, desde que se tuvo conocimiento de los hechos se desplegó una respuesta interinstitucional encabezada por autoridades federales, integrando a la Dirección General de Epidemiología y a la COFEPRIS en comunicación permanente con instancias estatales, con el objetivo de dar seguimiento puntual a la investigación.

La intervención federal busca no solo esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los fallecimientos, sino también revisar si los procedimientos aplicados en la clínica privada se ajustaban a la normatividad vigente, en un contexto donde este tipo de terapias ha ganado presencia sin un control uniforme.

Como parte del proceso, se realizan análisis técnicos y pruebas de laboratorio que permitirán determinar con precisión las causas de las muertes, al tiempo que se evalúa si existe algún riesgo sanitario adicional que pudiera impactar a otras personas.

El caso ha colocado bajo observación el uso de sueros vitaminados en establecimientos privados, una práctica que en los últimos años se ha expandido como alternativa de bienestar, pero que ahora enfrenta cuestionamientos sobre su seguridad, supervisión y regulación.

Hasta el momento no hay conclusiones definitivas, mientras las autoridades federales mantienen activa la investigación y el seguimiento del caso, en espera de resultados que permitan establecer responsabilidades y posibles medidas sanitarias.