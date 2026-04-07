Trump advierte a Irán en caso de no acatar ultimátum: «Esta noche morirá toda una civilización»

Trump no dio detalles, pero ya ha dicho que las fuerzas armadas estadounidenses podrían bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que «una civilización entera morirá» en Irán este martes 7 de abril, si el régimen no acata su ultimátum.

«Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá», escribió Trump en su plataforma Truth Social. «¿quién sabe?», agregó.

Trump no dio detalles, pero ya ha dicho que las fuerzas armadas estadounidenses podrían bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán hasta regresarlo a la «Edad de Piedra».

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, indicó que Estados Unidos «ha cumplido en buena medida con sus objetivos militares» en Irán.

Irán reporta ataques a infraestructuras

Irán afirma haber sufrido en las últimas horas una oleada de ataques a sus infraestructuras como dos puentes, una autopista y vías férreas horas antes de que expire un ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump.

El mandatario republicano amenaza con destruir infraestructuras esenciales iraníes si Teherán no alcanza un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, vital para el suministro mundial de petróleo. «Todo el país podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (martes)», afirmó el este inicio de semana.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO