Aprueba Cabildo de Altamira sede para sesión solemne por aniversario de Tampico

Dicha sesión se llevará a cabo el próximo domingo 12 de abril, en el marco del inicio de los festejos por el 203 aniversario de la fundación de Tampico

Por. Óscar Figueroa

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, se aprobó habilitar como recinto oficial el Pórtico del Palacio Municipal de Tampico y la explanada de la Plaza de Armas, con motivo de la participación del R. Ayuntamiento de Altamira en la Sesión Extraordinaria de Cabildo Conjunta con Carácter de Solemne.

Dicha sesión se llevará a cabo el próximo domingo 12 de abril, en el marco del inicio de los festejos por el 203 aniversario de la fundación de Tampico, acontecimiento histórico registrado el 12 de abril de 1823.

El alcalde extendió la invitación a la ciudadanía para sumarse a esta conmemoración. “Todos están cordialmente invitados a participar en esta celebración histórica a partir de las nueve de la mañana, a una cuadra del Auditorio Municipal de Tampico, para recordar la fundación de Tampico por el pueblo de Altamira”, expresó.

Este acto solemne no solo conmemora un hecho histórico, sino que también fortalece los lazos de hermandad entre los pueblos de Altamira y Tampico, cuya relación se mantiene vigente a través de su historia compartida, identidad regional y colaboración institucional.