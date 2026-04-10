Costco mantiene en pausa su posible llegada a Ciudad Madero

La directora de Desarrollo Económico, Yazmin Santiago Barrios, informo lo anterior y dijo que el municipio está preparado para recibir inversiones

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Permanece sin avances concretos la posible instalación de una tienda Costco en Ciudad Madero, mientras la empresa analiza condiciones para su posible llegada.

La directora de Desarrollo Económico, Yazmin Santiago Barrios, informó lo anterior y dijo que el municipio está preparado para recibir inversiones de este tipo.

“Estamos listos para Costco y para cualquier otra cadena que quiera venir”, expresó.

El proyecto, explicó, depende completamente de la empresa, ya que son ellos quienes determinan si un terreno cumple con sus requerimientos.

“Los temas que están disponibles por las dimensiones podrían ser, pero la última palabra la tienen ellos, porque hay que considerar temas de drenaje, de energética, de terreno”, indicó.

En ese sentido, detalló que el municipio ha trabajado en mejorar infraestructura básica como agua, luz y drenaje para facilitar la llegada de nuevas inversiones.

“Sabemos que recientemente el presidente anunció la inversión que está por llegar a toda lo que es la zona de la barra… eso va a ser crucial”, añadió.

Sobre la disponibilidad de espacios, comentó que se identifican zonas estratégicas con potencial de desarrollo económico.

“Ya identificamos qué terrenos están disponibles… son cerca de 100 lugares los que tenemos disponibles”, puntualizó.

Finalmente, destacó que el corredor urbano mantiene condiciones favorables para este tipo de proyectos, al concentrar gran parte de la reserva territorial disponible.