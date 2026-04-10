Denuncia CNC trato a campesinos “más duro que agiotistas” de banca comercial

“La banca comercial está peor que los agiotistas, te piden un mundo, apenas con tal de que no cumplas para que no seas sujeto de apoyo”, señalo el líder agropecuario al describir las condiciones que enfrentan los agricultores al intentar obtener financiamiento.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razon

La falta de financiamiento se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo agrícola en Tamaulipas y en el país, pues productores enfrentan hoy un escenario en el que acceder a un crédito no solo es complicado, sino, en muchos casos, imposible, lo que pone en riesgo cosechas, patrimonio y la continuidad misma de la actividad.

Así lo denunció en entrevista para Expreso el dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Raúl García Vallejo, quien advirtió que la banca comercial ha dejado de ser una opción para el campo, al endurecer sus requisitos y cerrar el acceso a productores que ya arrastran problemas financieros.

“La banca comercial está peor que los agiotistas, te piden un mundo, apenas con tal de que no cumplas para que no seas sujeto de apoyo”, señalo el líder agropecuario al describir las condiciones que enfrentan los agricultores al intentar obtener financiamiento.

La situación, dijo, es especialmente crítica en el norte del país, donde factores como la sequía y el cambio climático han reducido la producción y, con ello, la capacidad de pago de los campesinos.

Esto ha derivado en un efecto dominó: productores sin cosecha, sin ingresos y en consecuencia, fuera del sistema crediticio formal.

García Vallejo advirtió que el problema ya escaló a niveles alarmantes, pues «son miles, desgraciadamente, miles de productores en Tamaulipas” los que se encuentran en cartera vencida o con dificultades para acceder a nuevos créditos, dejandolos así en una posición vulnerable frente a la siguiente temporada agrícola.

En este contexto, explicó que el crédito en el campo no puede regirse bajo las mismas reglas que otros sectores, ya que depende de ciclos naturales y ventanas de siembra muy específicas.

Y sin financiamiento oportuno, muchos agricultores se ven obligados a sembrar en condiciones precarias o, de plano, a no sembrar.

Así también, destacó que la falta de apoyo crediticio, sumada a la ausencia de esquemas de aseguramiento adecuados, ha generado un escenario de alta incertidumbre donde los productores invierten sin garantías reales de recuperación, mientras los riesgos climáticos siguen en aumento.

“El tiempo es clave. Tengas o no tengas crédito, tienes que sembrar”, resumió el dirigente campesino, al subrayar la presión bajo la que trabajan miles de agricultores que, pese a las adversidades, continúan apostando por el campo.

Pero la problemática no es exclusiva de Tamaulipas, pues a nivel nacional, la falta de financiamiento accesible para la agricultura comercial limita la productividad y profundiza la dependencia alimentaria, en un país que, pese a su capacidad productiva, enfrenta crecientes importaciones de granos básicos.