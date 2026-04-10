Juez federal condena a dos hombres a 15 años de cárcel por portación de armas de uso exclusivo del Ejército

De acuerdo con la información proporcionada, los implicados fueron detenidos por elementos del Ejército mexicano

Por Alfredo Peña

Ciudad Victoria.- Un juez de distrito en la ciudad de Reynosa sentenció a más de 15 años de cárcel a dos individuos que fueron detenidos con diversas armas de fuego de alto poder.

La Fiscalía General de la República, delegación Tamaulipas, informó que, tras presentarse las pruebas a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, se obtuvo la condena en contra de Erick “N” y Sergio “N”, al parecer responsables de los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cargadores y cartuchos de uso reservado de las fuerzas armadas.

La condena es de 15 años y cinco meses de prisión, que ambos deberán cumplir.

De acuerdo con la información proporcionada, los implicados fueron detenidos por elementos del Ejército mexicano después de que estos fueran agredidos por dichos individuos en una brecha del poblado Guadalupe Victoria, en el municipio de Matamoros.

Luego de someterlos, los militares les aseguraron cuatro armas de fuego, 26 cargadores y más de 630 cartuchos del mismo calibre.

Los individuos y el armamento fueron puestos a disposición del fiscal, quien a su vez los turnó ante el juez que resolvió su caso.