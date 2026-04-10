¡Regreso histórico! Astronautas de Artemis II vuelven a la Tierra tras amerizaje exitoso de la NASA

Fue el pasado 1 de abril cuando la nave salió de la tierra con rumbo al espacio

ESTADOS UNIDOS.- Este viernes 10 de abril la NASA ha confirmado que la misión Artemis II ha sido un éxito, pues la tripulación de la nave Orión pudo hacer su reingreso a la Tierra, luego de 10 días en el espacio, lo que ha generado conmoción en todo el mundo, quienes han seguido el transcurso de la misión desde el 1 de abril.

El hecho marcó un precedente pues fue aproximadamente a los 7620 metros que se desplegó el primer paracaídas luego de que la nave está a más de 400 kilómetros por hora, mismos que se utilizan en el compartimento delantero de Orión, para poder reducir la velocidad de la capsula.

LIVE: They are coming home. Watch as the Artemis II crew returns to Earth, splashing down at around 8:07pm ET (0007 UTC April 11). https://t.co/n3vZE2rcFv — NASA (@NASA) April 10, 2026

Silencio y turbulencia; así se vivió el reingreso de la nave Orión a la Tierra

Fue este día alrededor de las 18:00 horas en México que se pudo ver el reingreso de la nave Orión a la Tierra, llegando a San Diego en los Estados Unidos, muy cerca de Tijuana en México, que se vivió uno de los momentos más importantes de la historia espacial en los últimos años.

Cabe destacar que los astronautas sintieron fuerzas de hasta 4G además que las temperaturas fueron extremas, ya que inclusive se vivió un apagón de cerca de 6 minutos en la nave, lo que facilitó la recuperación de la tripulación por parte de los astronautas en la NASA.

“Eso nos permite saber con mayor precisión cuál va a ser la ubicación real del amerizaje Y luego, una vez que lo sabemos, podemos movernos a lo que llamamos el punto de ruta Bravo, que está aproximadamente entre 3,2 y 5,6 kilómetros del sitio de amerizaje. De esa manera, cuando Integrity realmente americe, no nos lleva tanto tiempo llegar a la nave espacial”, Shawn Quinn, gerente de los Sistemas Terrestres de Exploración de la NASA

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO