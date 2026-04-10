Robos en escuelas de Ciudad Victoria dejan pérdidas en equipo y efectivo

Dos planteles educativos de Victoria fueron saqueados durante la madrugada del domingo; autoridades ya investigan los hechos y refuerzan la vigilancia para prevenir nuevos incidentes

Por Raúl López García

Expreso – La Razón

Dos planteles educativos de Ciudad Victoria fueron blanco de robos durante la madrugada del pasado domingo, informó el titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), Juan Vital Román, quien confirmó que en uno de los casos ya se inició el proceso legal correspondiente.

El funcionario detalló que en la Secundaria Federalizada Número 3, ubicada en la colonia Américo Villarreal, los responsables ingresaron durante la noche y sustrajeron diversos artículos de valor.

“Fue entre la noche del domingo y la madrugada cuando ingresaron al plantel; se llevaron computadoras, dinero en efectivo, entre otros objetos”, precisó.

Tras el reporte, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos, por lo que se abrió una carpeta de investigación. Asimismo, se interpondrá la denuncia formal correspondiente.

En un hecho distinto, en la primaria Jesús Ornelas, los responsables ingresaron tras forzar el portón trasero del plantel. En este caso, únicamente se reportó el robo de herramientas de jardinería, sin daños mayores a la infraestructura ni al equipo escolar.

Sobre este segundo incidente, Vital Román indicó que la denuncia aún está pendiente, aunque no se descarta que se formalice en las próximas horas.

El titular del CREDE señaló que, hasta el momento, estos son los únicos casos registrados en la ciudad, y aseguró que se mantiene la coordinación con autoridades para reforzar la vigilancia y prevenir nuevos hechos delictivos en instituciones educativas.