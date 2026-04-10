Seis lesionados, tres de ellos menores, dejó salida del camino y volcadura de vehículo en ejido Santa Juana

El percance vial se registró la tarde de este viernes en la carretera que conduce al ejido Santa Juana, en el municipio de Altamira

Por. Mario Prieto

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un saldo de seis personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad, todos ellos trabajadores de un circo, dejó aparatoso accidente al volcar su vehículo debido a que aparentemente le estalló un neumático.

El percance vial se registró la tarde de este viernes en la carretera que conduce al ejido Santa Juana, en el municipio de Altamira, alejado lugar hasta el que se movilizaron brigadistas de la base Bomberos Voluntarios de Tamaulipas para auxiliar a los lesionados.

De acuerdo a información proporcionada por el departamento de peritos de tránsito Altamira, en la volcadura se dio involucrado un automóvil Nissan color gris con placas del estado de Guerrero, en el que viajaban las seis personas que habían acudido a comprar víveres, ya que son empleados de un circo que se encuentra por ese sector.

Se especula que a la unidad le estalló un neumático, ocasionando que se saliera del camino y terminara volcada, resultando los seis ocupantes lesionados a quienes se logró auxiliar empleando equipo hidráulico, siendo trasladados finalmente a un hospital para su atención médica.