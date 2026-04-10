Suplantan al C5 para robar cuentas de WhatsApp en Tamaulipas

Las autoridades enfatizaron que ninguna institución gubernamental solicita validar accesos o dispositivos mediante llamadas telefónicas

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Autoridades de seguridad alertaron sobre un nuevo esquema de fraude digital en el que delincuentes se hacen pasar por personal del C5 para apoderarse de cuentas de WhatsApp mediante engaños telefónicos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, a través de la Guardia Estatal Cibernética, informó que los estafadores contactan a las víctimas y les solicitan confirmar una supuesta vinculación de dispositivo, bajo el argumento de que se trata de un procedimiento oficial.

Explicaron que el aviso “Chrome (Linux) intenta vincularse a tu cuenta” sí es un mensaje legítimo de la aplicación, pero es generado por los propios delincuentes a través de WhatsApp Web con la finalidad de engañar al usuario.

“Se hacen pasar por C5 para engañar a la gente; no confirmes ningún acceso, cancela y protege tu cuenta”

Las autoridades enfatizaron que ninguna institución gubernamental solicita validar accesos o dispositivos mediante llamadas telefónicas, por lo que exhortaron a la población a no atender este tipo de peticiones.

Recomendaron cancelar cualquier intento de vinculación sospechosa, revisar los dispositivos conectados a la cuenta y activar la verificación en dos pasos para reforzar la seguridad.

Finalmente, pusieron a disposición de la ciudadanía el número 834 318 6232, extensión 16099, para reportar cualquier intento de fraude.