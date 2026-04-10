Violencia familiar, reto complejo en el sur de Tamaulipas: Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia

Durante marzo, este delito registró 170 carpetas de investigación ante la Fiscalía, una cifra que aunque menor a otros meses, sigue siendo alarmante.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La violencia familiar se mantiene como el principal reto en materia de seguridad en el sur de Tamaulipas, al ser el único delito que supera la media nacional, advirtió Jorge Charles Coll, coordinador ejecutivo de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia.

Tras participar en la reunión para la construcción de la paz encabezada por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya y en la sesión plenaria de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia con autoridades de los tres niveles de gobierno, Charles Coll fue claro:

“Sí, es violencia familiar el único que sale por encima de la media nacional, en todos los demás estamos muy por debajo de la media nacional”

Durante marzo, este delito registró 170 carpetas de investigación ante la Fiscalía, una cifra que aunque menor a otros meses, sigue siendo alarmante.

“Efectivamente violencia familiar es el delito a resolver más complejo. Durante el mes de marzo… fueron 170 denuncias… muchas que no se llegan a denunciar… cuando vemos 170 debe de haber muchísimas más que no se denunciaron”

En contraste, el periodo vacacional de Semana Santa 2026 dejó resultados positivos en la zona conurbada, pese a la alta afluencia turística.

“A todas luces es un saldo exitoso… con la trágica excepción de un ahogamiento… no hubo eventos extraordinarios que mancharan la experiencia de los turistas”

Para atender el problema de la violencia familiar y de género, la Mesa Ciudadana impulsa acciones preventivas a través de tres de sus 14 comisiones: formación ciudadana, prevención de la violencia familiar y delitos de género y comunicación.

Entre las estrategias se encuentra la campaña “Juntos reeducamos”, mediante la cual se imparten pláticas semanales en preparatorias y universidades, además de difusión constante en redes sociales.

Estas acciones se realizan en coordinación con instituciones educativas, autoridades municipales, el Instituto de la Mujer y asociaciones civiles, con el objetivo de reconstruir el tejido social y fomentar la denuncia.

Finalmente, Charles Coll recordó que la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, con 12 años de trabajo, funge como un puente entre la sociedad civil y las autoridades, además de contar con plataformas digitales para promover campañas preventivas y facilitar denuncias anónimas.