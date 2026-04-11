Alistan obras en cerros y refuerzan prevención ante temporada de huracanes en Tampico

Marín Flores recordó que previo a la temporada de lluvias, el año pasado se implementaron acciones de perifoneo y volanteo para alertar a la población.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El municipio de Tampico contempla un programa de revestimiento de cerros como parte de las acciones para mitigar riesgos en zonas vulnerables, informó el director de Protección Civil, José Antonio Marín Flores.

El funcionario explicó que la Secretaría de Obras Públicas trabaja en propuestas de inversión que se gestionan ante el gobierno federal para fortalecer obras preventivas.

“Trae un programa, entiendo, la Dirección de Obras Públicas; el municipio trae algunas propuestas dentro del programa de inversión que se están gestionando del gobierno federal para seguir con obras de mitigación de riesgo… hay viviendas en pendientes, barrancos”

Mientras tanto, Protección Civil intensificará los avisos preventivos y la difusión de protocolos de seguridad entre familias que habitan en cerros de diversas colonias.

“Nosotros estamos ahí, hacer el aviso de prevención… ayer precisamente estuve en las escaleras de la colonia Pescadores, Sauce, platicando con vecinos de ese sector; les estamos explicando las condiciones de riesgo, les estamos dando los protocolos a seguir”

Ante el inicio oficial de la temporada de huracanes en el Golfo de México el próximo 1 de junio, el funcionario advirtió sobre el riesgo de desgajamientos, por lo que ya se cuenta con refugios temporales habilitados.

“Tenemos muy cerca el refugio temporal que habilitamos, que es el Auditorio Municipal, y ante cualquier situación recibirán el aviso de nosotros para llevar a cabo una evacuación, o ellos mismos ya conocen los protocolos”

Dijo que personal de la dependencia realiza recorridos en colonias como Pescadores, Vicente Guerrero sector Moscú, Morelos, Nacional, Cascajal, Sauce y Guadalupe Victoria, entre otras, particularmente en zonas cercanas al sistema lagunario.

Marín Flores recordó que previo a la temporada de lluvias, el año pasado se implementaron acciones de perifoneo y volanteo para alertar a la población.

Lo anterior fue expuesto tras una reunión de trabajo con autoridades de los tres niveles de gobierno, encabezada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), donde se reforzaron los Planes de Emergencia por Inundación.

En el encuentro se acordó actualizar estos planes en zonas vulnerables, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias y fortalecer los Atlas Municipales de Riesgo.