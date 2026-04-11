América y Cruz Azul protagonizan esta noche una edición más del Clásico Joven

El duelo entre el Club América y el Cruz Azul no solo generó tema de conversación por lo futbolístico que implica, también lo hizo por los costos de las entradas, por la preventa y por el precio del estacionamiento

Club América y Cruz Azul vuelven a cruzar caminos en una nueva edición del Clásico Joven para la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX en uno de los duelos más intensos del futbol mexicano.

Este enfrentamiento se ha construido por la rivalidad deportiva y finales memorables, aunque para esta ocasión las ‘Águilas’ del América llegan en un momento complicado luego de un torneo irregular marcado por derrotas importantes como contra Chivas en el Clásico Nacional y con Pumas.

En cambio, ‘La Máquina’ tiene un mejor historial con victorias que lo llevaron a situarse en el segundo lugar de la tabla con 27 puntos en 13 partidos.

Pero en este tipo de encuentros, el momento futbolístico importa, pero no determina. En el partido del América vs. Cruz Azul no solo disputan tres puntos; se juega el orgullo, el protagonismo en el torneo y, en muchos casos, el impulso anímico porque en este duelo ganar no es una opción más: es una obligación.

¿A qué hora inicia el partido de América vs. Cruz Azul?

El América juega su primer partido en el Estadio Banorte tras su reinauguración debido a remodelaciones para el Mundial 2026 y lo hace contra ‘La Máquina’.

El silbatazo inicial del encuentro está programado para las 9:05 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el América vs. Cruz Azul EN VIVO?

Cruz Azul se enfrenta al América este sábado 11 de abril en el Clásico Joven, el cual cuenta con diferentes sitios de transmisión en vivo y son los siguientes:

VIX Premium (plataforma de streaming que requiere de una suscripción con costo)

Canal 5 (TV abierta)

TUDN (TV de paga)

Aficionados se quejan por costos de los boletos y precio del estacionamiento para el América vs. Cruz Azul

El duelo entre el Club América y el Cruz Azul no solo generó tema de conversación por lo futbolístico que implica, también lo hizo por los costos de las entradas, por la preventa y por el precio del estacionamiento.

Las entradas se compran en la plataforma de streaming Fanki, boletera detrás de la venta de los tickets para el México vs. Portugal.

Los precios de las entradas más baratas estuvieron a partir de los 683 pesos, pero hasta arriba en las gradas, de ahí pasaron por ascendieron a los 1,000 y hasta los 3,500 pesos.

En la terraza y en la zona al lado de los túneles se vendieron desde los 5,600 pesos y el más caro en 9,000 pesos.

Además, primero se habilitó una preventa exclusiva para los tarjetahabientes Banorte, antes de que se permitiera el ingreso de los socios águila.

Otra polémica surgió por el costo de un solo lugar de estacionamiento en el Estadio Banorte, el cual tuvo un costo de 1,139 pesos por cajón, a pesar de ello se agotaron.

¿Cómo llegan América y Cruz Azul al Clásico Joven?

De cara al Clásico Joven, Cruz Azul y Club América llegan con realidades recientes distintas en el Clausura 2026, marcadas por resultados que reflejan su momento competitivo.

En el caso de Cruz Azul, uno de sus resultados más destacados fue la victoria por 2-1 ante Chivas, actual líder del tonreo. A este rendimiento se suman otros marcadores recientes dentro del torneo local que lo mantienen como uno de los equipos protagonistas del campeonato.

Los de Coapa no han tenido actuaciones más irregulares en sus últimos compromisos, incluyen un empate a un gol en un duelo con Santos, lo cual refleja ciertas dificultades para traducir su dominio en el marcador.

Con informacion de El Financiero.