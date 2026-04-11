Arroja accidente daños por $40 mil

Un descuido al volante originó el choque por alcance en la carretera a Soto la Marina; no hubo reporte de personas lesionadas

Por Alfredo Peña

Expreso-La Razón

Daños materiales valuados en aproximadamente 40 mil pesos dejó un choque por alcance registrado la tarde del viernes en la carretera a Soto la Marina, casi en la entrada del complejo industrial.

El percance ocurrió cerca de las 15:00 horas y, según las autoridades, no se reportaron personas lesionadas.

Al lugar acudió “el Radio Club Súper Amigos” para brindar atención y auxiliar en la circulación del área mientras llegaban los cuerpos de seguridad correspondientes.

Los vehículos involucrados son un Chevrolet Ónix, modelo reciente con placas de Tamaulipas, que circulaba de norte a sur a velocidad considerable, y una camioneta

Nissan NP300, la cual transportaba refrigeradores para una agencia.

Casi en el acceso al parque industrial, el conductor del Ónix se descuidó y terminó impactándose contra la parte trasera de la camioneta.

Más tarde, oficiales de la Guardia Nacional se presentaron para tomar conocimiento de los hechos e invitar a las partes involucradas a llegar a un acuerdo.