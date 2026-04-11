Aumenta costo del diesel en zona sur de Tamaulipas

Registra el diésel en la zona sur de Tamaulipas un incremento durante 2026.

Por Jose Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

De acuerdo con monitoreos de la Comisión Reguladora de Energía, PetroIntelligence y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el comportamiento muestra una tendencia a la alza de enero a la fecha

De acuerdo con datos consultados, se ha observado un incremento sostenido en el precio del diésel, influenciado por factores logísticos, fiscales y del mercado internacional.

Las afectaciones directas son para más de 4 mil integrantes del sector transportista de cargas y unidades de pasajeros que utilizan c Diesel en la región.

El municipio de Altamira, mostró un aumento relevante, al pasar de aproximadamente 26.5 pesos por litro a inicios del año a niveles cercanos a los 30 pesos, lo que representa un incremento de 3.5 pesos

Detalla PetroIntelligence que actualmente el diésel en la zona sur se ubica entre 28.20 y 28.99 pesos por litro, con variaciones entre estaciones.

En Altamira, los precios se reflejan en estaciones ubicadas en la zona de Miralta, así como en el corredor del Libramiento hacia el puerto industrial y sobre la carretera Tampico–Mante, donde se concentran mas unidades de carga en tránsito.

También de acuerdo con los precios , se identifican variaciones en puntos cercanos al distribuidor vial de la avenida de la Industria y accesos al corredor industrial, donde el flujo de transporte pesado es de mas concentración.

En contraste , en Tampico, por ejemplo , particularmente en sectores como la colonia Guadalupe, zona centro y alrededores de la Oficina Fiscal, el diésel se comercializa este día en un rango aproximado de 27.90 a 28.50 pesos por litro.

En el caso de Ciudad Madero y Ciudad Victoria una evolución más estable, con variaciones moderadas por menor presión logística e industrial.

Por ejemplo , advierte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en Reynosa el diésel pasó de alrededor de 27 pesos a inicios de 2026 a niveles cercanos a 30 pesos por litro.

A nivel nacional, el diésel se ubica en un rango promedio de entre 27 y 29 pesos por litro.

En algunos casos influido por estímulos fiscales al IEPS.

Tamaulipas, dijo es una entidad sensible a las variaciones del combustible, debido a su actividad industrial, portuaria y de transporte de carga.