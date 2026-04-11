Comprarán dos camiones de basura para Victoria; servicio aún no alcanza cobertura total

Anuncian próxima compra de dos camiones de basura para Cd. Victoria, el parque vehicular opera con menos unidades de las disponibles por fallas mecánicas

Por Salvador Valadez C.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Ayuntamiento de Ciudad Victoria prevé la incorporación de dos nuevos camiones recolectores de basura, con recursos propios y del Fondo de Capitalidad, en un intento por mejorar la cobertura del servicio, que actualmente no alcanza el 100%.

De acuerdo con el alcalde Eduardo Gattás Báez, estas unidades se sumarán al parque vehicular de Servicios Públicos, que en total cuenta con más de 30 camiones, aunque no todos se encuentran en operación.

El edil señaló que, pese al número de unidades disponibles, solo una parte funciona de manera regular debido a fallas mecánicas, lo que ha limitado la eficiencia del servicio de recolección.

Indicó que la cobertura actual oscila entre el 95 y 97%, por lo que aún hay sectores donde el servicio presenta rezagos.

Además, mencionó que el municipio busca ampliar el taller general para incrementar su capacidad de reparación, ya que actualmente varias unidades son enviadas a talleres particulares, lo que eleva los costos de mantenimiento.

El proyecto contempla también la habilitación de un área adicional para la reparación de llantas, con el objetivo de reducir gastos y tiempos de atención.

La incorporación de los nuevos camiones, uno adquirido directamente por el municipio y otro a través del Fondo de Capitalidad, podría concretarse en las próximas semanas.