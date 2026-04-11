Consolida Ciudad Madero avance en pavimentación al concluir paquete de obras 2025

En conjunto, ambas obras representan una inversión total de 8 millones 912 mil 920 pesos, con una longitud acumulada de 332.10 metros lineales y una superficie de 2,778.52 metros cuadrados

Por. José Luis Rodríguez Castro

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Con un cierre sólido en materia de obra pública, el Gobierno Municipal de Ciudad Madero concluyó el programa de pavimentación 2025 con la entrega de las calles Cuauhtémoc, en la colonia 16 de septiembre, y Circuito Miramar, en el fraccionamiento Villas del Mar, consolidando avances importantes en la transformación urbana del municipio.

En su mensaje, Erasmo González Robledo destacó que estos resultados reflejan una política clara de inversión en infraestructura: “Vamos a dar arranques de obras para que en todo Ciudad Madero se perciba el progreso y la transformación, invirtiendo y avanzando al doble de lo que hicieron las administraciones pasadas en inversión de obra pública”.

En conjunto, ambas obras representan una inversión total de 8 millones 912 mil 920 pesos, con una longitud acumulada de 332.10 metros lineales y una superficie de 2,778.52 metros cuadrados, beneficiando de manera directa a más de 300 habitantes.

Durante la jornada, vecinas como Ramona Morales González, de la colonia 16 de Septiembre, y Alejandra Robles Maza, de Villas del Mar, expresaron su agradecimiento por estas obras que, señalaron, representan un cambio significativo tras años de rezago, al mejorar las condiciones de movilidad y bienestar en sus sectores.

Estas acciones forman parte de un programa de obra pública 2025 que superó los 217 millones de pesos, enfocado principalmente en pavimentación a base de concreto hidráulico, permitiendo avanzar en la meta de abatir el rezago en distintas colonias del municipio.

Asimismo, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado, al señalar que el gobernador Américo Villarreal Anaya ha sido un aliado clave para el desarrollo del municipio, con importantes inversiones en infraestructura que fortalecen el crecimiento de la ciudad.

Finalmente, se informó que en los próximos días iniciará el programa de obra pública 2026, con una inversión estimada de 220 millones de pesos y más de 50 acciones, con lo que se busca seguir impulsando el desarrollo y la modernización de Ciudad Madero. Puntualizo que a partir de la próxima semana se pondrá en marcha el primer paquete de 15 obras correspondientes al año 2026.