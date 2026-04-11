Diócesis de Tampico convoca a jornada de oración por La Paz

"¡Hagamos oír el grito de paz que brota del corazón!", cita atribuida al Papa León XIV, la iglesia busca unificar a las familias en una petición colectiva por la tranquilidad

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

La Diócesis de Tampico lanzó un llamado a la comunidad católica para sumarse a una jornada de oración por la paz, programada para este sábado 11 de abril.

Bajo el lema «¡Hagamos oír el grito de paz que brota del corazón!», cita atribuida al Papa León XIV, la iglesia busca unificar a las familias en una petición colectiva por la tranquilidad.

​El cartel de la convocatoria detalla una serie de acciones concretas para que los fieles participen desde sus hogares o comunidades.

Las actividades inician a las 12:00 del mediodía con un repique de campanas en los templos.

Posteriormente, se invita a la población a colocar una veladora por la tarde-noche como símbolo de esperanza.

​Otras de las acciones sugeridas por la diócesis incluyen compartir la palabra “PAZ” en espacios visibles y unirse en oración en familia o comunidad.

El mensaje principal del cartel subraya la posibilidad de participar en esta jornada «desde tu hogar o donde te encuentres».