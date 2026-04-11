Gran avance registra construcción del CIMA en Altamira

Alcalde Armando Martínez Manríquez supervisa desarrollo de esta magna obra

Por. Óscar Figueroa

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, realizó un recorrido de supervisión para constatar el progreso en la construcción del Complejo Integral Multidisciplinario de Altamira (CIMA), uno de los proyectos más importantes de la actual administración.

Durante la visita, el edil destacó que los trabajos avanzan conforme a lo programado, lo que permitirá que el recinto esté en condiciones de albergar las ceremonias de graduación a partir del mes de julio, contando con aire acondicionado y las condiciones adecuadas para estos eventos.

“La inauguración oficial la vamos a hacer en el mes de septiembre, cuando presentemos nuestro Segundo Informe de Gobierno Municipal; pero en julio ya estaremos aquí celebrando las graduaciones”, señaló el alcalde.

En el marco de esta supervisión, el presidente municipal sostuvo una reunión de trabajo con las distintas áreas involucradas en el desarrollo de la obra, entre ellas personal de Obras Públicas, Protección Civil y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Altamira, con el objetivo de coordinar acciones y garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos.

El Complejo Integral Multidisciplinario de Altamira (CIMA) se perfila como un espacio moderno y multifuncional que impulsará el desarrollo educativo, cultural y deportivo del municipio. Con una capacidad superior a las 4 mil 200 personas, este recinto será un punto de encuentro incluyente y de calidad para las familias altamirenses.

Con este tipo de obras, el gobierno municipal reafirma su compromiso con la transformación de Altamira, avanzando a pasos firmes en la consolidación de infraestructura que fortalezca el tejido social y el desarrollo integral de la comunidad.