Los arrastra el tren y viven de milagro

El aparatoso accidente ocurrió en la carretera a Mante; la familia viajaba a Ciudad Victoria a visitar a un familiar enfermo

Por Alfredo Peña

Expreso-La Razón

Cuatro integrantes de una familia estuvieron a punto de perder la vida cuando el tren embistió el vehículo en el que viajaban.

El accidente ocurrió el viernes a las 11:30 horas sobre la carretera vieja a Ciudad Mante, cerca de la Facultad de Veterinaria, en el ejido Santa Librada.

Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas brindó los primeros auxilios a dos menores

de 12 y 15 años, quienes resultaron policontundidos. Afortunadamente, no fue necesario trasladarlos a un hospital.

“El tren no hizo ruido, no sonó el silbato. Cuando menos lo esperamos, sentí cómo cascabeleaba el carro y el tren se retiró” relató con tono de asombro el jefe de familia.

Los afectados viven en el municipio de Mante y se dirigían a Victoria, pues el padre de familia tiene a su tío internado en el Hospital General.

Viajaban a bordo de un vehículo Chevrolet Chevy Corsa, con dirección de sur a norte, cuando al intentar cruzar las vías fueron embestidos por el ferrocarril.

Las autoridades acudieron a tomar conocimiento de los hechos y determinaron que la unidad quedó como pérdida total.