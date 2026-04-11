Miles disfrutan sábado de pascua en Miramar

A lo largo de la playa, familias se instalan bajo sombrillas y carpas, mientras comerciantes ofrecen alimentos, bebidas y artículos recreativos, manteniendo un ambiente activo

José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Una intensa afluencia de visitantes se registra este sábado de pascua en la Playa Miramar, donde miles de familias se concentran para disfrutar del periodo vacacional.

En el máximo paseo turístico del sur de Tamaulipas, turistas provenientes de Nuevo León, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y la Ciudad de México arribaron desde temprana hora, generando importante movilidad en la zona.

Las autoridades reportan saldo blanco hasta el momento.

“Estamos viendo una gran afluencia de visitantes de distintos estados, lo que confirma a Miramar como uno de los destinos más concurridos en estas fechas”, indican prestadores de servicios.

A lo largo de la playa, familias se instalan bajo sombrillas y carpas, mientras comerciantes ofrecen alimentos, bebidas y artículos recreativos, manteniendo un ambiente activo en toda la franja costera.

Elementos de salvavidas permanecen atentos en distintos puntos, realizan recorridos y exhortan a los bañistas a respetar las indicaciones para evitar incidentes en el mar.

Las condiciones del clima favorecen la presencia de turistas, con cielo parcialmente despejado, y clima cálido.