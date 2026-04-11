Plantean exportar ganado pese a presencia de gusano barrenador en Tamaulipas

“Como sucedió el año pasado, sería una apertura gradual. Este protocolo nos puede dar la seguridad de que, aunque tengamos presencia de gusano en algunos municipios, se pueda exportar de manera segura”, sostuvo.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razon

Aunque todavía no hay fechas ni reglas claras, a nivel federal ya se trabaja en un nuevo protocolo que podría cambiar el panorama para los ganaderos de Tamaulipas y devolverles la posibilidad de exportar su ganado.

Esta propuesta en análisis, contempla un escenario distinto al actual, donde estados con presencia de gusano barrenador no queden automáticamente fuera del mercado internacional advirtió el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal en Tamaulipas, Cuauhtémoc Amaya García.

Ante esto, el funcionario destacó que «se está trabajando en un protocolo, en un nuevo protocolo para la exportación de ganado, considerando escenarios con gusano barrenador. Eso nos puede dar a nosotros, a Tamaulipas, una esperanza en el sentido de que cuando haya una apertura, podamos entrar”, señaló.

Así también, dijo que este planteamiento, permitiría que entidades como Tamaulipas puedan ser consideradas siempre y cuando cumplan con otros requisitos sanitarios, como el estatus en tuberculosis bovina, aun cuando existan casos activos de la plaga en ciertas zonas.

En ese contexto, el funcionario dejó en claro que la reapertura no sería general ni inmediata, sino bajo un esquema ordenado.

“Como sucedió el año pasado, sería una apertura gradual. Este protocolo nos puede dar la seguridad de que, aunque tengamos presencia de gusano en algunos municipios, se pueda exportar de manera segura”, sostuvo.

Por ahora, el proyecto sigue en desarrollo y sin una fecha definida para su aplicación, no obstante, Amaya García destacó que hay señales positivas, como la intención de Estados Unidos de avanzar hacia una reapertura del mercado, lo que mantiene la expectativa entre los productores.

Mientras tanto, autoridades estatales buscarán mantenerse dentro de las mesas de trabajo con la Federación, con el objetivo de que Tamaulipas sea tomado en cuenta cuando se defina el nuevo esquema y se concrete la reactivación de las exportaciones ganaderas.