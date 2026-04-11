¿Realmente Irán está perdiendo la guerra? Donald Trump dice que sí y acusa a los medios de ocultar la verdad

El mandatario estadounidense calificó de "noticias falsas" los reportes que sugieren un avance de Teherán en el conflicto, mientras las tensiones se trasladan al control estratégico del Estrecho de Ormuz.

El panorama geopolítico entre Estados Unidos e Irán atraviesa un momento de alta tensión dialéctica. En una reciente declaración a través de su plataforma Truth Social, el presidente Donald Trump lanzó una dura crítica contra diversos medios de comunicación, acusándolos de difundir narrativas erróneas que sugieren que Irán está ganando el pulso bélico.

«Noticias falsas» y el estado de la fuerza iraní

Para el mandatario, las afirmaciones sobre una supuesta ventaja de Irán son producto de un sesgo editorial que él denomina «síndrome de rechazo a Trump». Contrario a estas versiones, el jefe de la Casa Blanca aseguró que el aparato militar de Teherán ha sido prácticamente neutralizado bajo su estrategia operativa.

Según el reporte presidencial, las fuerzas estadounidenses han logrado desmantelar componentes críticos de la defensa iraní, incluyendo:

– Sistemas de radar y antiaéreos: Descritos ahora como «inexistentes» o fuera de servicio.

– Producción de armamento: Destrucción de fábricas clave de misiles y drones.

– Liderazgo militar: Trump enfatizó que se ha eliminado a figuras de mando con décadas de trayectoria.

La batalla por el Estrecho de Ormuz

Más allá de la retórica sobre el armamento, el foco estratégico se ha desplazado hacia el Estrecho de Ormuz, una de las arterias marítimas más importantes para el comercio energético global. El presidente informó que Estados Unidos ha iniciado un proceso para «despejar» esta vía, una acción que presentó como un servicio para la comunidad internacional, señalando que potencias como China, Japón, Corea del Sur, Francia y Alemania se benefician de esta seguridad pese a no intervenir directamente.

Este movimiento tiene un impacto directo en el mercado de hidrocarburos. Trump destacó que el flujo de buques petroleros hacia puertos estadounidenses ha aumentado, posicionando al país como el principal centro de carga de crudo ante la inestabilidad en otras regiones.

Mientras los mensajes de Donald Trump refuerzan una postura de dominio militar, la realidad diplomática se juega en Islamabad, Pakistán. Representantes de ambos países mantienen conversaciones en un intento por salvar una tregua que se mantiene en vilo, mientras el mundo observa si el diálogo podrá desactivar una escalada de consecuencias impredecibles.

Con información de MVS noticias