Revelan los graves problemas físicos que los astronautas de Artemis tendrán al estar en la Tierra

Desde pérdida de equilibrio, pasando por debilidad muscular hasta desorientación, esto es lo que vivirá la tripulación del Artemis II

Este viernes 10 de abril se ha confirmado que tras completar un histórico viaje de 10 días alrededor de la Luna, la tripulación de Artemis II se prepara para regresar a la Tierra este viernes por la noche, marcando el retorno de misiones tripuladas estadounidenses al entorno lunar después de más de 50 años.

Sin embargo, especialistas han confirmado que el viaje no está exento de riesgos ya que uno de los momentos más críticos será el reingreso a la atmósfera terrestre, cuando la nave Orion alcance velocidades cercanas a los 40 mil kilómetros por hora lo que les va a generar grandes problemas.

¿Qué problemas de salud tendrán los astronautas de la misión Artemis II?

Es importante recordar que la misión está integrada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, quienes han alcanzado una distancia histórica de más de 400 mil kilómetros desde la Tierra generando conmoción en la comunidad de todo el mundo.

Según especialistas si todo ocurre según lo planeado, la cápsula descenderá con paracaídas antes de amerizar frente a la costa de San Diego, para posteriormente, ser asistidos por la armada de los Estados Unidos quienes los van a trasladar a un buque militar para recibir evaluaciones médicas iniciales antes de su regreso a Houston.

Cabe destacar que tras el aterrizaje el cuerpo humano también enfrenta un proceso de adaptación tras permanecer varios días en microgravedad, al regresar, los astronautas pueden experimentar pérdida de equilibrio, debilidad muscular y desorientación algo que ya se ha visto en misiones anteriores.

Estos efectos se deben principalmente a la alteración del sistema vestibular, responsable del equilibrio por lo que para mitigar estas consecuencias, los astronautas siguen estrictas rutinas de ejercicio en el espacio, incluyendo entrenamiento de resistencia y trabajo cardiovascular.

A pesar de estas complicaciones, los especialistas señalan que el cuerpo humano suele recuperarse con relativa rapidez y en cuestión de semanas o meses, la mayoría de los astronautas logra readaptarse completamente a la gravedad terrestre luego del gran desafio que han estado viviendo.

La tripulación de Artemis vuelve a la tierra

Tras la confirmación de que este viernes 10 de abril la tripulación de la nave Orion regresa a la Tierra, la compañía decidió postear en Instagram su regreso; pues a la espera de un directo que mostrará cómo reingresan al planeta, compartieron una foto y video de cómo es que han estado en el espacio, acompañado de una icónica frase: “Hola, Tierra”.

Con información de El Heraldo de México