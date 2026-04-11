Tabú entre hombres cobra vidas: dos fallecen por cáncer de mama en la región

La fundación Alianza contra el Cáncer de Mama reportó la detección de cinco casos en varones de entre 42 y 50 años, de los cuales dos han fallecido

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Aunque suele asociarse exclusivamente a las mujeres, el cáncer de mama también afecta a los hombres y en el sur de Tamaulipas ya ha cobrado vidas, en medio de tabúes y resistencia a la detección oportuna.

La fundación Alianza contra el Cáncer de Mama reportó la detección de cinco casos en varones de entre 42 y 50 años, de los cuales dos han fallecido, informó su fundadora, Lupita Ostos.

“La fundación solamente ha tenido cinco casos de cáncer de mama en varón, de los cuales dos fallecieron, pero tres ya los tenemos en rescate y van a la alza”

Dijo que uno de los casos corresponde a Tampico y está dispuesto a compartir su testimonio, mientras que los otros se ubican en la región de la Huasteca hidalguense.

Lupita Ostos advirtió que persiste un fuerte estigma entre la población masculina, lo que retrasa la atención médica y agrava los diagnósticos.

“Yo creo que es un tabú de los varones. Estamos hablando de que el cáncer de mama no es un problema de la mujer, es un problema de salud pública… han fallecido personas porque piensan que es una enfermedad femenina”

Ante este panorama, hizo un llamado a los hombres a realizarse exploraciones mamarias de manera preventiva y acudir al médico ante cualquier anomalía.

Asimismo, anunció que la fundación emprenderá campañas de concientización en escuelas de nivel básico, con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención desde edades tempranas.