“Vecinos Vigilantes” fortalecen seguridad en Tampico: llaman a reportar y evitar desinformación

Regidora afirma existe mayor presencia de elementos de seguridad estatal y municipal

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La organización ciudadana a través de grupos de WhatsApp denominados “Vecinos Vigilantes” contribuye de manera directa a reforzar la seguridad en las colonias de Tampico, afirmó este sábado Amelia Trejo Hernández, presidenta de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Protección Civil del Cabildo.

La edil dijo que la participación vecinal se suma a las acciones institucionales, al permitir una vigilancia más cercana y oportuna en cada sector.

“Claro, todo suma, tanto como los foros de prevención de las violencias, los foros por la paz que estuvimos en el Cultural y los grupos de vecinos; ellos, si ven algo que no les parece normal en la colonia, pueden llamar al 911. De esta manera hacemos una comunidad y nos sumamos entre todos, y así ayudamos al gobierno a tener ojos en todos lados”

Trejo Hernández exhortó a la ciudadanía a no dejarse llevar por noticias falsas que circulan en redes sociales, al informar que actualmente se observa un incremento en la presencia de elementos de seguridad en la ciudad.

“Ya se ve más presencia, como estaban solicitando en mercados; también en los cajones que se delimitaron para emergencia ya están siendo utilizados por la Guardia Estatal y nuestros elementos de Tránsito, que en semanas anteriores recibieron la donación de 10 patrullas”

Trejo Hernández descartó que durante el periodo vacacional de Semana Santa se hayan registrado robos en escuelas del municipio.

Finalmente, informó que para fomentar la prevención de las violencias y la cultura de la denuncia, este viernes se llevó a cabo el Décimo Foro de Prevención de las Violencias en la colonia Luis Donaldo Colosio, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM).