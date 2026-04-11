Vuelca unidad de DiDi en carretera Victoria a Matamoros; hay cinco mujeres heridas, dos de ellas menores

Cinco mujeres, dos de ellas menores, resultan lesionadas en un accidente ocurrido a la altura de Güémez, el incidente movilizó a cuerpos de emergencia de la región; una de las víctimas quedó atrapada y su estado de salud es delicado, mientras el caos vial complicó las labores de auxilio

Por. Alfredo Peña

Ciudad Victoria . – Una vagoneta, acondicionada para la plataforma de transporte ejecutivo DiDi, volcó la tarde del sábado en la carretera a Matamoros, a la altura del municipio de Güémez. El accidente dejó al menos cinco mujeres heridas, dos de ellas menores de edad.

Las autoridades estatales activaron la alerta y solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia.

Los primeros en llegar fueron elementos de Protección Civil de Güémez, quienes brindaron auxilio a una de las lesionadas y la trasladaron a un hospital de Ciudad Victoria.

También participó una ambulancia de Protección Civil de Padilla y otras dos más del Centro Regulador de Urgencias Médicas.

El personal de una de estas últimas utilizó herramientas especiales para extraer a una mujer que había quedado atrapada dentro del vehículo.

Debido a que su estado de salud es delicado, también fue llevada al Hospital General.

Identificación de las víctimas

De acuerdo con el reporte oficial, la conductora de la vagoneta, marca Nissan, tiene 34 años y es originaria de Ciudad Victoria.

Las otras dos adultas heridas tienen 23 y 28 años, ambas del municipio de Llera.

Las menores —una niña de cinco años y otra de nueve— son originarias de Matamoros.

Las adultas fueron ingresadas al Hospital General, mientras que las menores fueron atendidas en el hospital del Seguro Social.

La vagoneta había salido de Ciudad Victoria con destino a Matamoros.

Hasta el momento se desconocen las causas del percance, pero a la altura del kilómetro 25, frente al Consejo Tutelar para Menores, la conductora perdió el control, se salió de la carpeta de rodamiento y quedó volcada dentro de la maleza.

Caos vial y confusión

Automovilistas que transitaban por la zona provocaron un colapso.

A pesar de la presencia de elementos de la Guardia Estatal, quienes indicaban el cierre de la ruta, algunos conductores intentaron cruzar de todas las formas posibles, generando caos vial y poniendo en riesgo otro accidente.

También generaron confusión elementos del Consejo Tutelar para Menores de Güémez, quienes se salieron de su zona perimetral de custodia para tratar de movilizar vehículos que circulaban por la orilla de la carretera, incumpliendo así el protocolo de seguridad de la institución que resguardaban.

Casi una hora después, las autoridades estatales abrieron el tráfico vehicular y liberaron el paso.

Elementos de la Guardia Nacional del tramo carretero acudieron a tomar conocimiento de los hechos.