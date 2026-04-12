El viernes 3 de abril de Semana Mayor se estableció una marca de 212 mil 466 paseantes en la el centro de recreación publica, para colocarse con el mejor aforo.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Durante el periodo vacacional de semana santa se registró una afluencia de 1 millón 317 mil 745 visitantes a playa Miramar.

De acuerdo con la administración de la ciudad se contabilizaron el acceso de 249 mil 694 vehículos y 568 autobuses chárter.

El viernes 3 de abril de Semana Mayor se estableció una marca de 212 mil 466 paseantes en la el centro de recreación publica, para colocarse con el mejor aforo.

Durante la primera semana del periodo vacacional se registró una afluencia de 511 mil 930 visitantes, con el ingreso de 97 mil 878 vehículos y 187 autobuses chárter.

En la segunda semana se concentró la mayor carga turística con 805 mil 815 visitantes, además del acceso de 151 mil 816 vehículos y 381 autobuses chárter.

El arribo de autobuses chárter se ha consolidado como un factor clave para detonar el turismo regional, al facilitar la llegada masiva de visitantes provenientes de distintos estados del país.

De acuerdo con reportes de Protección Civil, el periodo vacacional concluyó con saldo blanco, sin incidentes mayores ni situaciones que lamentar entre los visitantes.

La vigilancia se mantuvo activa en las 17 torres de salvamento distribuidas a lo largo del máximo paseo turístico, con la presencia permanente de guardavidas.

Elementos de la Secretaría de Marina también participaron en labores de vigilancia y patrullaje tanto en la zona de playa como en el mar, reforzando la seguridad de los paseantes.