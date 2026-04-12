Alianza con safari abre nueva etapa para conservación en Tamatán

El Zoológico de Tamatán dio un paso estratégico en su modelo de conservación al concretar un convenio con el safari “El Tinieblo”, un espacio de 3,700 hectáreas que permitirá ampliar las condiciones de vida de diversas especies

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Zoológico de Tamatán dio un paso estratégico en su modelo de conservación al concretar un convenio con el safari “El Tinieblo”, un espacio de 3,700 hectáreas que permitirá ampliar las condiciones de vida de diversas especies.

El acuerdo busca resolver uno de los principales retos del zoológico: la sobrepoblación en ciertas especies, especialmente herbívoros como venados y antílopes.

“Cuando tengamos un número excesivo de venados, los vamos a mandar para allá”, explicó el director Gabriel Navarro.

La dinámica permitirá que los animales sigan perteneciendo a Tamatán, pero vivan en un entorno más amplio y cercano a condiciones naturales.

“Van a seguir siendo de Tamatán, pero van a vivir allá”, puntualizó.

El modelo también contempla el retorno de ejemplares cuando disminuya la población en el zoológico, manteniendo así el llamado “pie de cría”.

“Cuando nos baje la población, podemos volver a traerlos”, agregó.

Este esquema no aplicará para especies carnívoras, debido a los riesgos que implican.

“No podemos hacer esto con leones o hienas, solo con herbívoros”, aclaró Navarro.

El convenio incluye supervisión constante por parte del equipo veterinario del zoológico, para garantizar el bienestar de los animales.

“Tenemos que revisar cercados, adaptación, nacimientos, enfermedades, todo”, detalló.

Además, el espacio abrirá nuevas oportunidades en materia de investigación, capacitación y vinculación académica.

“Va a ser como un jardín trasero donde podemos hacer investigación y trabajar con universidades”, destacó.

El proyecto también contempla medidas sanitarias ante amenazas como el gusano barrenador, que podría afectar a la fauna.

“Hay que estar supervisando nacimientos, desinfectar y llevar control”, explicó.

En paralelo, el zoológico mantiene programas de reproducción interna, con resultados positivos en diversas especies.

“Han nacido pavos reales, guacamayas, antílopes, de todo”, indicó el director, atribuyendo este éxito a mejoras en nutrición.

El crecimiento en nacimientos es visto como un indicador clave del bienestar animal dentro del parque.

“La reproducción significa que los animales se sienten seguros y tranquilos”, afirmó.

Finalmente, el proyecto se perfila como una de las apuestas más importantes para fortalecer la conservación en Tamaulipas.