De luto el escenario: Muere el Payasito Fusilín.

Pac-Man,expresó el profundo dolor que le deja la partida de quien consideraba un hermano, recordando los más de 10 años en los que recorrieron juntos

Por Mario Prieto.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El mundo del entretenimiento y la comedia está de luto, muere el payasito Fusilín, quien llevó alegría a muchos Tampiqueños.

Pac-Man,expresó el profundo dolor que le deja la partida de quien consideraba un hermano, recordando los más de 10 años en los que recorrieron juntos escenarios, viajes y momentos inolvidables que fortalecieron su amistad.

“Hoy me toca despedir a mi amigo, mi hermano, mi compañero de escenario y mi maestro… gracias por cada enseñanza, por cada consejo y por compartir conmigo tu talento” mencionó en sus redes sociales.

Destacó que Fusilín no solo fue un gran artista, sino también un maestro de la comedia, un payaso que dejó huella en cada presentación y en cada persona que tuvo la oportunidad de verlo actuar. Señaló además que, más allá del personaje, Fusilín fue un padre dedicado, un compañero leal y un ser humano extraordinario.

El payasito también reconoció que su partida deja un vacío importante en su vida, pero aseguró que su legado seguirá vivo en cada sonrisa, en cada aplauso y en cada artista que fue inspirado por su talento.

Finalmente, Pac-Man dedicó unas palabras de despedida a su compañero: “El escenario hoy está de luto, pero tu legado seguirá vivo… Te voy a extrañar mucho, hermano. Descansa en paz, Fusilín”.