Tren embiste automóvil en acceso a lagartomanía

Presuntamente, el operador de la unidad intentó ganarle el paso al tren en ese cruce ferroviario pero sin conseguirlo por lo que fue embestido

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Cinco personas resultaron lesionadas, luego de que el vehículo donde viajaban fuera embestido por el tren, la tarde del domingo.

El conductor del auto aparentemente trató de ganarle el paso a la mole de acero.

El brutal percance se suscitó en la entrada al parque acuático «Lagartomanía», situado a un costado de la carretera Tampico-Valles, entre la localidad de Tamós y el Moralillo, Veracruz.

El coche afectado es un Chevrolet Aveo en color azul, modelo 2020, con placas de Sinaloa.

Presuntamente, el operador de la unidad intentó ganarle el paso al tren en ese cruce ferroviario pero sin conseguirlo por lo que fue embestido, dejando a un lado de las vías férreas al Aveo, mismo que quedó inservible.

Cinco personas que viajaban en el interior resultaron con contusiones leves.

Fueron atendidos por personal de Rapa Paramédicos Pánuco, Central de Emergencias y Comisión Nacional de

Emergencia delegación Moralillo, atendieron a los ocupantes.