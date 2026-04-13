Avistan ave del Pacífico en las Marismas de Altamira

La especie habita de manera habitual en el Océano Pacífico, por lo que su aparición en el Golfo de México es un hecho inusual

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Un avistamiento sin precedentes se registró en las Marismas del municipio de Altamira. Integrantes del club Altamira Exploración Salvaje reportaron la presencia del Rabijunco Pico Rojo (Phaethon aetherueus), ave marina que no cuenta con registros previos en el estado.

El grupo detectó a dos ejemplares con colas blancas y largas durante un recorrido de observación.

Según la información que difundió en sus redes sociales Altamira Exploración-Salvaje, la especie habita de manera habitual en el Océano Pacífico, por lo que su aparición en el Golfo de México es un hecho inusual.

Las bases de datos científicas eBird, Merlin y GBIF no muestran reportes anteriores de esta ave en territorio tamaulipeco.

El Rabijunco Pico Rojo posee plumas centrales en la cola de gran longitud y rara vez se acerca a tierra firme.

Enrique Escamilla Muñoz capturó las imágenes que documentan este hallazgo histórico para la avifauna local en la zona de las marismas.