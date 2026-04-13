Conductor en sentido contrario provoca choque frente a Walmart Adelita en Ciudad Victoria

El accidente ocurrió sobre la calle 22 y Avenida Adolfo López Mateos cuando una camioneta intentó tomar el retorno por carriles no permitidos; una mujer y un menor viajaban en uno de los vehículos, sin que se reportaran lesionados

Por Alfredo Peña

Fotos: Héctor Perales

Ciudad Victoria .- Un conductor que circulaba en sentido contrario por los carriles de estacionamiento provocó un accidente vial la mañana de este jueves sobre la calle 22, a la altura del retorno de la Avenida Adolfo López Mateos, frente al centro comercial Walmart Adelita.

El percance fue reportado a las líneas de emergencia alrededor de las 09:00 horas. A pesar de lo aparatoso del impacto, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

En el accidente participaron dos unidades: una camioneta Mazda y un vehículo Ford Escort. Este último era conducido por una mujer que viajaba en compañía de un menor de edad.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades de tránsito, el conductor de la camioneta Mazda se desplazaba de sur a norte utilizando los carriles internos del estacionamiento del centro comercial.

Al llegar al cruce con la transitada avenida Adolfo López Mateos, el chofer de la Mazda omitió incorporarse correctamente a su derecha y, en lugar de ello, continuó su marcha en línea recta para intentar tomar el retorno ubicado sobre la calle 22.

Esta maniobra en sentido no permitido provocó que su unidad fuera impactada lateralmente por el Ford Escort, el cual circulaba con preferencia de paso en dirección de poniente a oriente sobre los carriles centrales.

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal acudieron al sitio para acordonar la zona, tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

Las investigaciones continuarán con el objetivo de deslindar responsabilidades y determinar las sanciones correspondientes para el conductor que originó el siniestro.