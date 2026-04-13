Donald Trump publica imagen como Jesús generada con IA tras críticas al Papa León XIV

El presidente de Estados Unidos se coloca como Jesús en imagen generado con Inteligencia Artificial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue con la crítica hacia el Papa León XIV y ahora mostró una imagen con Inteligencia Artificial (IA) donde se puso como Jesús.

El Papa León XIV y Donald Trump han discrepado por la guerra generada contra Irán; incluso el presidente estadounidense asegura que de no ser por él, Robert Francis Prevost no sería el papa.

Donald Trump se coloca como Jesucristo en medio de críticas al Papa León XIV

Las críticas del Papa León XIV sobre acciones que Donald Trump ha tenido con Irán y Venezuela, ha provocado el uso de la IA en una imagen sagrada sobre Jesús.

El presidente de Estados Unidos aseguró en una última declaración que si él no fuera mandatario, el Papa León XIV no habría sido elegido por el cónclave.

Asimismo, Donald Trump arrecio sus críticas creando una imagen con IA donde se coloca como Jesús, sanando a un enfermo y rodeado de un civil, una enfermera y militares.

Además, el presidente colocó la bandera de Estados Unidos y el águila que representa su país.

Pese a que Donald Trump no dijo nada más al respecto salvo subir la imagen generada con IA donde se puso como Jesús, esto ha desatado comentarios sobre la percepción que tiene sobre sí mismo.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS