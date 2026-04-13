Estrenan calles repavimentadas en Nuevo Laredo

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la entrega de importantes obras de repavimentación con concreto hidráulico en la colonia Palmares

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EXPRESO-LA RAZON

NUEVO LAREDO, TAM.- Caminar con mayor seguridad, transitar sin baches y recuperar la tranquilidad en su entorno cotidiano ya es una realidad para las familias de la colonia Palmares, luego de que la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la entrega de importantes obras de repavimentación con concreto hidráulico en este sector de la ciudad.

Durante una gira de trabajo, la presidenta municipal inauguró la rehabilitación de la calle Guerrero en dos tramos: entre Nuevo Laredo y Chiapas, así como entre Nuevo Laredo y Tabasco, con una inversión total de 8 millones 455 mil pesos, cubriendo una superficie de 3 mil 392.58 metros cuadrados.

“Hoy no solo estamos entregando calles nuevas, estamos devolviendo dignidad, seguridad y calidad de vida a las familias de Palmares. Sabemos que una vialidad en buen estado transforma el día a día de las personas, por eso seguiremos invirtiendo en infraestructura que realmente impacte en la vida de nuestra gente”, expresó Canturosas Villarreal.

Estas acciones benefician de manera directa e indirecta a más de 15 mil ciudadanos, mejorando significativamente la movilidad urbana.

Posteriormente, se entregaron los trabajos de repavimentación en la calle Minatitlán, entre Nuevo Laredo y Chiapas, así como entre Chiapas y Orquídea, donde se invirtieron 4 millones 533 mil 048 pesos, en una superficie total de 1,859.37 metros cuadrados.

Las obras cumplen con los estándares de calidad y durabilidad que caracterizan al concreto hidráulico, material que garantiza mayor resistencia y menor mantenimiento.

Estas acciones se suman a la inversión histórica realizada en la colonia Palmares durante la administración 2021-2024, en la que se ejecutaron 12 obras de infraestructura, incluyendo alumbrado público, pavimentaciones y repavimentaciones, con una inversión global de 69 millones 168 mil 877 pesos.

Con estas mejoras, el Gobierno Municipal continúa transformando la ciudad con obras que atienden necesidades reales y fortalecen el desarrollo urbano de Nuevo Laredo.