Instalan módulo de vacunación en Plaza de Armas de Tampico

El punto de atención se encuentra en operación desde este lunes 13 al miércoles 15 de abril, para brindar cobertura a ciudadanía y visitantes que acuden al primer cuadro de la ciudad

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Tras el periodo vacacional de Semana Santa, autoridades del Distrito de Salud para el Bienestar II instalaron un módulo de vacunación en la Plaza de Armas, frente al Palacio Municipal, con el objetivo de reforzar la protección de la población contra diversas enfermedades.

El punto de atención se encuentra en operación desde este lunes 13 al miércoles 15 de abril, para brindar cobertura a ciudadanía y visitantes que acuden al primer cuadro de la ciudad durante estos días de alta movilidad.

En el módulo se aplican vacunas contra padecimientos como: sarampión, influenza, neumococo, tétanos, así como esquemas hexavalente y rotavirus, dirigidos a distintos grupos de edad.

No obstante, actualmente no se cuenta con disponibilidad de vacuna contra Covid-19 en este punto, por lo que el resto de los biológicos conforman la estrategia preventiva activa.

La instalación del módulo forma parte de las acciones de salud pública para aprovechar la concentración de personas en espacios públicos tras el Regreso a clases para facilitar el acceso a esquemas de vacunación y reforzar la prevención de enfermedades.