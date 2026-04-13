Madres buscadoras convocan a misa en Catedral de Tampico este 10 de mayo

Colectivos llaman a la solidaridad social; realizarán actividades en Plaza de Armas tras la ceremonia

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- En el marco del Día de la Madre, colectivos de búsqueda del sur de Tamaulipas convocaron a una misa especial para honrar a las madres buscadoras, la cual se llevará a cabo el próximo 10 de mayo a las 12:00 horas en la Catedral de Tampico.

Integrantes del colectivo Unidos de Corazón hasta llegar a ti, entre ellas Elizabeth Mancha y Dulce María Eligio Del Ángel.

Señalaron que este acto busca acompañar tanto a quienes han encontrado a sus familiares sin vida como a quienes continúan en la búsqueda.

“Abrazando a las madres que ya confirmaron que su tesoro ya no está presente y con la esperanza de quienes seguimos en esta lucha de encontrar a los nuestros. Vamos a tener un evento por el Día de las Madres, tenemos confirmada la misa aquí en Catedral a las 12 del día; habrá una misa por las madres buscadoras”

Las organizadoras informaron que el recinto religioso brindará facilidades para que las participantes coloquen lonas, fotografías y mensajes de sus familiares desaparecidos, por lo que invitaron a llegar con anticipación.

“Que lleguen temprano para que puedan traer su lona, la foto de su familiar y todo; ya nos dieron un espacio para colocarlos a todos ellos… nuestro deseo es que participen todas; por supuesto invitar a la población, sociedad civil, siempre es muy importante que se sumen a este tipo de acciones”

Respecto a otras formas de protesta, como los bloqueos registrados en municipios cercanos, Elizabeth Mancha aclaró que su colectivo ha optado por distintas estrategias de visibilización ante la falta de avances en las investigaciones.

“Nosotras en lo personal no hemos hecho bloqueos, consideramos que hay que realizar distintos tipos de acciones… es imposible que a la fecha las carpetas dentro del colectivo no tengan ningún avance”

Tras la ceremonia religiosa, las actividades continuarán en la Plaza de Armas con el apoyo de la colectiva Mujer Manglar, donde se desarrollarán expresiones artísticas y de acompañamiento, en un esfuerzo por visibilizar la causa y fortalecer la solidaridad social.