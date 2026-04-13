Mejora Armando Martínez conectividad vial en la zona centro

Inaugura alcalde pavimentación de calles contiguas al mercado municipal

POR OSCAR FIGUEROA

EXPRESO-LA RAZÓN

ALTAMIRA, TAM.- Con el objetivo de fortalecer la movilidad urbana y mejorar la infraestructura vial en el primer cuadro de la ciudad, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, inauguró la pavimentación de importantes calles ubicadas en las inmediaciones del mercado municipal.

Las obras, que representan una inversión total de 4 millones 660 mil pesos, están orientadas a agilizar la conectividad en la zona centro, beneficiando tanto a comerciantes como a ciudadanos que diariamente transitan por este sector.

Entre los trabajos realizados destaca la pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Mariano Abasolo, en el tramo comprendido entre Tamaulipas y Río Jordán, así como la calle Río Jordán, entre Mariano Abasolo y Agustín de Iturbide.

Estas acciones incluyeron la instalación de alumbrado público solar, construcción de guarniciones y banquetas, además de la reposición de la red hidrosanitaria, con una inversión de 3 millones 95 mil 595.91 pesos.

Asimismo, se llevó a cabo la pavimentación con concreto asfáltico de la calle Mariano Abasolo, entre Río Jordán y Diagonal Laguna de Champayán, también en la zona centro. Esta obra contempló guarniciones, banquetas, alumbrado público solar y la rehabilitación de la red hidrosanitaria, con una inversión de 1 millón 564 mil 577.81 pesos.

Estas arterias se ubican contiguas al mercado municipal de Altamira, lo que refuerza la importancia de estas acciones para la reactivación económica y la mejora del entorno urbano.

Durante el evento, el alcalde destacó que estas obras forman parte de un proyecto integral para dignificar el centro de la ciudad.

“Queremos que el mercado municipal tenga la posibilidad de ser un verdadero mercado municipal, por eso es toda esta infraestructura que estamos haciendo aquí, además de cumplir con el compromiso de lograr pavimentar todas las calles del centro de la ciudad; ya tenemos el 99 por ciento”, indicó.

Con estas acciones, el gobierno municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando el desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Altamira.