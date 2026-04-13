Motociclista embiste a peatón en el centro de Ciudad Victoria; ambos resultan lesionados

El accidente ocurrió en el cruce de la calle Ocho e Hidalgo cuando un hombre con problemas de salud mental cruzó de forma repentina; paramédicos trasladaron al peatón a un hospital, mientras que el conductor fue atendido en el lugar

Por Alfredo Peña

Fotos: Héctor Perales

Ciudad Victoria . – Un hombre que padece de sus facultades mentales resultó lesionado la mañana de este lunes al ser embestido por una motocicleta en el cruce de la calle Ocho e Hidalgo, en el primer cuadro de la ciudad. El conductor de la motocicleta también sufrió diversas escoriaciones tras derrapar sobre el pavimento.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el accidente ocurrió alrededor de las 07:40 horas y según las primeras investigaciones el motociclista se desplazaba de sur a norte sobre la calle Ocho con preferencia de paso, cuando el peatón se cruzó de manera repentina e intempestiva, provocando que el conductor no pudiera frenar a tiempo para evitar el impacto.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron al lugar para valorar a los implicados.

Los técnicos en urgencias determinaron que el peatón presentaba lesiones que ameritaban su traslado inmediato a un centro hospitalario para una valoración más exhaustiva.

En contraste, el motociclista, aunque presentaba escoriaciones y golpes contusos en ambos brazos derivados de la caída, fue atendido en el sitio y descartó ser trasladado a un hospital.

Comerciantes de la zona y transeúntes que presenciaron el hecho señalaron a las autoridades que no es la primera vez que esta persona protagoniza un incidente similar.

Testigos indicaron que, debido a su condición de salud mental, el ahora lesionado suele cruzar las vialidades del centro sin la debida precaución.

Elementos de Tránsito se hicieron cargo del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y ordenar el retiro de la motocicleta siniestrada.