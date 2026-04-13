Nuevo tráiler de ‘Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’ muestra por primera vez a Wiress y Caesar

Lionsgate liberó un nuevo tráiler de la segunda precuela fílmica de Los Juegos del Hambre, esta vez titulada Amanecer de la Cosecha y centrada en uno de nuestros personajes favoritos

Este nuevo avance tiene varias sorpresas, porque no sólo nos da más detalles de la historia y la forma en la que se llevaron a cabo los Juegos número 50, sino que también nos da un primer vistazo a otros personajes que nos fascinaron en las películas de Katniss: Wiress junto a Beetee, y el carismático de Caesar Flickerman. Así que por acá les contamos todo lo que sabemos.

Nuevo tráiler de Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

El nuevo tráiler de Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, nos lleva 24 años antes de todos los eventos que presenciamos con Katniss Everdeen, la imagen más conocida de la revolución en Panem, la mujer que logró derrocar al presidente Snow.

Sin embargo, con este avance vemos que sin los Juegos número 50 y sin Haymitch, Katniss no lo habría logrado. Y al mismo tiempo, Haymitch no está solo: hay un montón de personas que ya tomaron la decisión de intentar, aunque sea, quitar del poder al presidente Snow.

Los Juegos 50 son especiales porque, para “celebrarlos”, Snow da la orden de sacrificar el doble de tributos por el “doble de gloria”. Y es así como vemos por primera vez a varios personajes conocidos como Caesar, el presentador de Panem, y los genios de Wiress y Beetee.

Elenco de Juegos del Hambre

Una de las cosas más geniales de Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, es su elenco, el cual va comandado por Joseph Zada como Haymitch junto a:

Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee

Ralph Fiennes como el presidente Snow

Glenn Close como Drusilla Sickle, una oficial del Distrito 12

Kieran Culkin como Caesar Flickerman

Elle Fanning como Effie Trinket

Mckenna Grace como Maysilee Donner, un tributo del 12

Maya Hawke como Wiress

Kelvin Harrison Jr. como Beetee Latier

Whitney Peak como Lenore Dove Baird, el interés amoroso de Haymitch

¿Cuándo se estrena?

Lionsgate ya tiene apartada la fecha de estreno de Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, y quedó para el 20 de noviembre de 2026. Como les decíamos, se trata de la segunda precuela fílmica dentro del universo de los Juegos del Hambre.

La primera salió en 2023 como Balada de pájaros cantores y serpientes con el protagónico de Tom Blyth como el joven Snow, quien antes de convertirse en presidente, era un sujeto que peleaba por pertenecer en Panam mientras se cocinaban los primeros Juegos.

Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha nos da paso a todos los eventos ya conocidos con la franquicia de Katniss, protagonizada por Jennifer Lawrence y nos dio también un gran elenco junto a Donald Sutherland, Josh Hutcherson, Woody Harrelson, Philip Seymour Hoffman, Elizabeth Banks, Stanley Tucci y Liam Hemsworth.

CON INFORMACIÓN DE SOPITAS.COM