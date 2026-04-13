Proyectan nuevo puente sobre el río Pánuco

La obra del puente tendrá un diseño similar al Puente Tampico, sin embargo con una elevación menor.

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

Se proyecta la construcción de un nuevo puente sobre el río Pánuco, cuya obra ya fue planteada a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

«Viene otro proyecto del gobernador de otro puente sobre el río Pánuco y ese va salir por Villa Cuauhtémoc y ya no entraría el transporte de carga a Altamira», informó el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez.

La obra del puente tendrá un diseño similar al Puente Tampico, sin embargo con una elevación menor.

«Es un proyecto muy bueno que trae el señor gobernador, ya se lo presentó a la doctora Claudia Sheinbaum y va caminando bien, ojalá se pueda cristalizar en este sexenio. Sería una réplica del Puente Tampico, no tan alto, no se requiere de mucha altura, pero sí lo suficiente, pero sería muy importante para sacar el tráfico pesado de Altamira», señaló el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez.

Con la ejecución de este nuevo puente, el transporte de carga contará con un acceso por Villa Cuauhtémoc y esto permitirá que las unidades pesadas eviten el ingreso a la zona conurbada, lo que mejorará la seguridad vial en las avenidas principales.

Por la Avenida de la Industria de Altamira, circulan un promedio de 2 mil tráileres diariamente, lo que satura la principal vialidad de la ciudad.