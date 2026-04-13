Retiran 34 toneladas de crudo en costas de Tamaulipas; descartan afectaciones a fauna

Los trabajos de limpieza se han desarrollado de manera constante en conjunto con la federación, municipios y con el respaldo operativo de la Secretaría de Marina

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- A poco más de dos semanas de la llegada de residuos de hidrocarburo a las costas de Tamaulipas, previo al periodo vacacional de Semana Santa, autoridades estatales reportaron el retiro de alrededor de 34 toneladas de material contaminante, resultado de un operativo coordinado entre los tres niveles de gobierno.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en el Estado informó que los trabajos de limpieza se han desarrollado de manera constante en conjunto con la federación, municipios y con el respaldo operativo de la Secretaría de Marina, principalmente en las zonas donde se detectó mayor presencia del crudo.

“Fue alrededor de 34 toneladas lo que se recolectó en conjunto con la Marina, los municipios y la federación”, precisó el funcionario, al detallar que estas labores abarcaron diversos puntos del litoral tamaulipeco.

Y aunque la presencia del hidrocarburo fue confirmada a lo largo de la costa (desde Matamoros hasta Ciudad Madero), el secretario subrayó que no se han registrado afectaciones directas a la fauna silvestre, de acuerdo con los reportes oficiales.

“Los reportes que tiene Profepa no nos han indicado que haya afectaciones comprobadas en fauna”, subrayó.

Así también, agregó que tampoco se presentaron quejas relevantes por parte de pescadores o cooperativas de la región.

▶️Limpieza constante y saldo favorable en Semana Santa

Al abundar más sobre este tema, se dijo que si bien el volumen recolectado podría parecer elevado, al distribuirlo en los más de 400 kilómetros de litoral, se trata de presencias menores de material, en su mayoría intemperizado y mezclado con arena, conchas y otros residuos naturales.

En ese sentido, destacó que las acciones implementadas permitieron mantener condiciones favorables durante el periodo vacacional.

“El trabajo se hizo de buena manera; se vio reflejado en la afluencia de visitantes en Semana Santa y en que no hubo afectaciones importantes”, afirmó.

Detalló que las brigadas continúan activas en las zonas prioritarias, realizando recorridos permanentes y atendiendo cualquier nuevo reporte de residuos.

▶️Zonas con mayor presencia

De acuerdo con el balance estatal, los puntos donde se registró mayor acumulación de hidrocarburo fueron los municipios de Soto la Marina y Aldama, sin que esto derivara en un impacto ambiental significativo.

Las autoridades reiteraron que los operativos de limpieza se mantendrán de forma preventiva, además de que las góndolas y equipos de recolección seguirán retirando residuos conforme sean detectados.

Finalmente, el secretario señaló que el enfoque del gobierno estatal se mantiene en la atención oportuna de este tipo de contingencias, bajo una lógica preventiva.

“Hay que ocuparse, no preocuparse. Estamos atentos y listos para intervenir en lo que sea necesario”, concluyó.