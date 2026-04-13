Semana Santa deja derrama de 600 mdp en Tampico; sube gasto turístico hasta 25%

CANACO reporta alta afluencia y pide reforzar promoción hacia el Bajío

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- El periodo vacacional de Semana Santa dejó una derrama económica estimada en 600 millones de pesos en Tampico, impulsada por la alta afluencia de visitantes y un incremento de hasta 25% en el gasto promedio por turista, informó Eduardo Manzur Manzur, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tampico.

Manzur Manzur señaló que el balance general fue positivo para el sector comercial, con beneficios en distintos giros.

“Se vio una buena afluencia de turistas, gratamente sorprendidos porque la Semana de Pascua tuvo mucha afluencia y fue una buena Semana Santa en términos generales, y la derrama económica estimada alrededor de 600 millones de pesos adicionales en estas dos semanas a la economía de Tampico sí se vieron… fue un periodo vacacional que cumplió con las expectativas”

Indicó que uno de los factores clave fue el aumento en el gasto promedio de los visitantes respecto al año anterior.

“El gasto promedio de los turistas fue alrededor 20, 25% mayor que el año pasado; eso también ayuda en la derrama económica, subió el sueldo, hay más atractivos en la zona, también ayuda a que la gente se quede uno o dos días”

Sin embargo, el dirigente empresarial expresó que aún hay áreas de oportunidad, principalmente en la promoción turística hacia el centro del país, donde la conectividad carretera representa una ventaja competitiva.

“Cumplió con las expectativas, pero siempre igual nos deja sensaciones que tenemos que promocionar más nuestro turismo, sobre todo promocionar la autopista Tam-Bajío; todavía tiene poca publicidad y tendremos que reforzar nuestras baterías… para buscar con adecuada publicidad traer gente de El Bajío que utilicen esa nueva vía de comunicación”

Finalmente, consideró que la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada ha sido clave para consolidar resultados positivos, y confió en que el impulso a la conectividad y promoción permitirá superar cifras en próximos periodos vacacionales.