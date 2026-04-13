Tortas de la barda, el sabor que arrasa en Semana Santa

Paulo César Rodríguez, propietario de Tortas Lalo, dijo que las expectativas se cumplieron e incluso superaron en algunos momentos, posicionándose entre los negocios con mayor volumen de ventas

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- El sabor tradicional volvió a hacer lo suyo. Durante el periodo vacacional de Semana Santa, la venta de las emblemáticas tortas de la barda registró un repunte de hasta el 100% en el mercado gastronómico ubicado en la calle Héroe de Nacozari, impulsado por la elevada afluencia de turistas.

Paulo César Rodríguez, propietario de Tortas Lalo, dijo que las expectativas se cumplieron e incluso superaron en algunos momentos, posicionándose entre los negocios con mayor volumen de ventas.

“Hubo un repunte casi del 95% al 100% como lo esperábamos, fue mucho vacacionista, fue absolutamente bien, estamos muy contentos; nosotros fuimos punteros en tortas de la barda, estuvimos en los primeros lugares en ventas”

El flujo de visitantes provenientes de estados como Nuevo León, Coahuila, Veracruz y Tabasco, así como de diversas regiones de Estados Unidos, fortaleció la actividad comercial en la zona, que se mantiene como un punto obligado para quienes llegan al puerto.

“Del norte de Estados Unidos, de California llegaron algunos, texanos, del Valle… muy seguro aquí en Tampico, por eso sigue llegando la gente… ayer tuvimos muchos pedidos para llevar, más pa’l norte; sus familias les dicen: ‘no me olvides con una tortita de la barda’, y sí tuvimos muchos pedidos para llevar ayer en la mañana”

La demanda se mantuvo hasta este lunes, con una notable afluencia de comensales en el corredor gastronómico, donde además se registraron pedidos especiales para transportar el platillo típico a otras regiones del país.

El comerciante atribuyó estos resultados a las condiciones de seguridad en la ciudad, así como a la promoción turística impulsada por autoridades estatales y municipales, factores que dijo han consolidado a Tampico como destino atractivo en temporadas clave.