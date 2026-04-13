Urge rescate de inmuebles históricos en zona de riesgo de Tampico

En Tampico existen hasta 800 inmuebles antiguos entre históricos y artísticos, varios de ellos en condiciones críticas, especialmente en zonas cercanas al río Pánuco

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- El deterioro de inmuebles históricos en el primer cuadro de la ciudad encendió las alertas de especialistas, luego de que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) urgiera a intervenir de inmediato edificios ubicados en la calle Héroes del Cañonero, considerados de alto riesgo para la población.

De acuerdo con la representante en Tamaulipas del organismo, Olga Aurora Méndez Hernández, en Tampico existen hasta 800 inmuebles antiguos entre históricos y artísticos, varios de ellos en condiciones críticas, especialmente en zonas cercanas al río Pánuco.

“Lo que hemos encontrado son edificios abandonados, los que están a simple vista por ejemplo la calle Ribera que han tenido desprendimientos importantes, que son edificios de altura suficiente y que necesitan consolidación de sistema para poder protegerlos… cada edificio es un enfermo de diferentes sistemas constructivos, en algunos casos los afecta la humedad»

La especialista advirtió que la falta de intervención inmediata representa un riesgo latente para quienes transitan diariamente por estas vialidades, donde incluso se concentran unidades de transporte público y turístico.

“En la calle Ribera vemos edificios que están desprotegidos, que están peligrosos, y tenemos autobuses de transporte, autobuses de turismo que se estacionan en esa calle… los que están más cerca del río tienen este tipo de suelo, otros tienen madera en sus interiores; sí tenemos que ver que es un riesgo no hacer nada”

En contraste, dijo que Tampico es referente a nivel estatal por la implementación del programa “Edificio Seguro”, impulsado con la participación de colegios de profesionistas y sociedad civil organizada.

“Es el único lugar del estado en donde se están revisando, y bueno a mí me tocó hacer una manzana y la verdad es una labor estar viendo edificios, alturas, si hay grietas, humedades, varilla expuesta”

Méndez Hernández expresó que gran parte del patrimonio edificado en la ciudad corresponde a construcciones antiguas con sistemas tradicionales sin varilla ni concreto, lo que incrementa su vulnerabilidad ante fenómenos naturales.

“Hemos visto edificios que han desaparecido o que se han caído por los fenómenos naturales; ya tuvimos la cuestión del viento, desplome por la lluvia… son de ladrillo pero solamente la construcción es con argamasa, que es cal y arena”

Finalmente, informó que en el marco del Día Internacional de los Monumentos y Sitios ofrecerá una conferencia magistral en Ciudad Victoria, donde abordará la conservación del patrimonio y los riesgos estructurales en edificaciones antiguas.